Макрон предлагает дать гарантии безопасности от Кавказа до Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее для прекращения войны предлагал дать определенные гарантии России (за что подвергся критике как в Украине, так и на Западе), сказал, что гарантии безопасности должны быть определены и обеспечены для всего региона – от Кавказа до Европы, пишет The Wall Street Journal.

Макрон заявил, что поддерживает стратегию «абсолютной защиты Украины», победа которой на поле боя затем должна быть закреплена в «новом тексте, который должен положить начало новому порядку, гарантирующему политическую стабильность и безопасность этого региона и Европы».

Под «этим регионом» Макрон подразумевает не только Украину и Россию, но и другие бывшие советские республики, в которых имели или имеют место территориальные конфликты, – Азербайджан, Армению, Грузию и Молдову:

«Когда я говорю о гарантиях, я говорю обо всех этих странах, (о гарантиях) для нас, но также для России», - сказал Макрон.