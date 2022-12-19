Лукашенко собрал военных и силовиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсудили недавнюю проверку боеготовности армии и переброску части техники ближе к границе с Украиной. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Хочешь мира - готовься к войне… Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы", - заявил президент Беларуси.

По его словам, в переброске войск ближе к границе с Украиной нет "никакого иного замысла, никакой конспирологии".