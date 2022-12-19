В российском МИД не смогли прокомментировать недовольство Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла прокомментировать недовольство спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна выступлением российского представителя на заседании ООН по Карабаху и ситуации на Лачинской дороге, сообщают российские СМИ.

По ее словам, сперва необходимо выяснить, что именно вызвало недовольство армянской стороны.

«Что касается выступления нашего представителя, я должна посмотреть, какое именно недовольство это вызвало у упомянутого вами официального лица», - сказала Захарова на еженедельном брифинге в четверг.