В российском МИД не смогли прокомментировать недовольство Армении
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла прокомментировать недовольство спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна выступлением российского представителя на заседании ООН по Карабаху и ситуации на Лачинской дороге, сообщают российские СМИ.
По ее словам, сперва необходимо выяснить, что именно вызвало недовольство армянской стороны.
«Что касается выступления нашего представителя, я должна посмотреть, какое именно недовольство это вызвало у упомянутого вами официального лица», - сказала Захарова на еженедельном брифинге в четверг.
Накануне представитель России на Совете Безопасности ООН Анна Евстигнеева прокомментировала ситуацию, сложившуюся на дороге Лачин - Ханкенди в связи с демонстрацией азербайджанских экоактивистов. В ответ на это выступление спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не понимает действий России.
«Представители стран, которые не имеют каких-либо тесных связей с Арменией, выразились более конкретно. Россия либо не хочет этого сделать, либо не может, либо не хочет и не может одновременно. Меня это, впрочем, не удивляет», - сказал он.
Симонян считает, что одной из причин «невнятного» заявления российской стороны мог стать тот факт, что дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев.