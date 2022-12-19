25 студентов удостоились стипендии Azercell

Подведены итоги программы «Студенческая стипендия», объявленной ООО Azercell Telecom в октябре текущего года. К участию в программе было подано более 1100 заявок. По итогам отбора, проходившего в несколько этапов, 25 студентов удостоены звания стипендиата Azercell. Студенты, ставшие победителями программы, получат ежемесячную стипендию в размере 200 манатов от Azercell до окончания своего обучения в вузе.

Отбор проводился на основе оценки знаний студентов в таких сферах, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг.

Программа «Студенческая стипендия» компании Azercell не ограничивается финансовой поддержкой. Помимо стипендии, молодые люди получают возможность повысить свои знания в сфере телекоммуникаций, принимать участие в корпоративных мероприятиях компании и различных тренингах, а также проходить стажировку в Azercell.

ООО Azercell Telecom в рамках политики корпоративной социальной ответственности оказывает поддержку молодым людям, помогая развиваться и раскрывать свои знания и навыки на пути к профессиональному будущему. В связи с этим компания реализует различные проекты, направленные на мотивацию студентов вузов Азербайджана к обучению в сфере ИКТ и освоению новых технологий.