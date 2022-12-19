Шойгу снова отправился в «зону спецоперации»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения в «зоне спецоперации», сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что Шойгу проверил условия размещения личного состава и техники, заслушал командиров и пообщался с солдатами.
«Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей», - сообщили в Минобороны России.
Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало 18 декабря, что Шойгу побывал на позициях российской армии в Украине, совершил облет районов дислокации войск на вертолете.