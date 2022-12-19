Лукашенко и Рахмон поздравляют Алиева
Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, сообщает официальный сайт главы государства.
В своем письме Лукашенко отмечает, что благодаря «умелому и твердому руководству» Азербайджан играет все более значимую роль в регионе.
«Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: «Я верю в счастливое будущее Азербайджана» - стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан.
Братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение.
Всегда с удовольствием вспоминаю наши встречи. Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в письме.
Рахмон же в своем послании также отмечает, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан «добивается значительных успехов в повышении авторитета на международной арене».
«Под Вашим руководством дружественный Азербайджан, уверенно двигаясь вперед по пути прогресса и динамичного развития, добивается значительных успехов в социально-экономической и других сферах жизни.
Высоко ценю Ваше постоянное внимание к вопросам последовательного укрепления таджикско-азербайджанских отношений сотрудничества, которые изначально основаны на ценностях дружбы, взаимного уважения, доверия и взаимопонимания.
Пользуясь возможностью, хотел бы подтвердить нашу неизменную готовность к продолжению тесной совместной работы и конструктивного межгосударственного диалога между нашими странами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в Вашей ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана - мира, спокойствия и неуклонного процветания», - пишет Рахмон.