Лукашенко и Рахмон поздравляют Алиева

В своем письме Лукашенко отмечает, что благодаря «умелому и твердому руководству» Азербайджан играет все более значимую роль в регионе.

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, сообщает официальный сайт главы государства.

«Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: «Я верю в счастливое будущее Азербайджана» - стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан.

Братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение.

Всегда с удовольствием вспоминаю наши встречи. Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в письме.

Рахмон же в своем послании также отмечает, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан «добивается значительных успехов в повышении авторитета на международной арене».