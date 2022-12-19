Мирзоян отказался от встречи с Байрамовым и Лавровым заявление МИД РФ
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.
Было выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.