PASHA Holding на передовой…

Ильгар Гусейнов, отдел экономики 15:39

На смену сорока четырем дням Отечественной войны, восстановивших историческую справедливость и позволивших Азербайджану сбросить тридцатилетнее ярмо армянской оккупации, пришли два года интенсивного послевоенного восстановления и развития. На смену сорока четырем дням драматических сводок с карабахских фронтов, каждая из которых только расширяла наше представление об истинных масштабах героизма и мужества азербайджанских солдат, пришли два года каждодневной, обыденной, но жизненно важной информации о том, как на месте разрушений и пепелищ вырастают новые промышленные комплексы и «умные» города, как возвращаются к активной жизни окруженные заботой общества граждане нашей страны, тела и души которых были искалечены оккупацией и войнами.

И если подлинными героями 44-дневной войны по праву считаются воины армии Азербайджана и ее Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, то одним из главных героев послевоенного периода, безусловно, является коллектив PASHA Holding, деятельность которого радует не только последовательностью, но и, прежде всего, своим многообразием. Подводить итоги вклада коллектива PASHA Holding в масштабный, комплексный процесс послевоенного восстановления и социально-экономического развития Азербайджана еще слишком рано – работа эта, что называется, на подъеме, многие ее направления рассчитаны на несколько лет вперед. В то же время уже сегодня можно составить достаточно полное представление о сферах социальной деятельности холдинга. В этом плане о многом рассказала презентация программы для детей героев 44-дневной Отечественной войны, а также жертв армянских провокаций сентября 2022 года, которую PASHA Holding презентовал недавно в Баку. Речь идет о комплексной программе социальной поддержки, которая охватит весь 2023 год и будет реализована совместно с PASHA Insurance (PAŞA Sığorta) и сетью супермаркетов Bravo.

В рамках этого проекта PASHA Holding и PASHA Insurance представят с января 2023 года специальную страховку детям из более чем 1700 семей шехидов Отечественной войны в возрасте до 18 лет. Речь идет о расширенном пакете страхования, который покрывает как стоматологию, так и поддержку в лечении различных хронических заболеваний. Кроме того, в течение всего года семьям детей шехидов будут предоставлены по случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан, Дня Победы пакеты с набором разнообразных продуктов от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. Первые посылки, в доставке которых принимают участие волонтеры общественного объединения "Региональное развитие" (RİİB), были переданы семьям шехидов сегодня. Еще одним важным направлением в портфеле социальной заботы PASHA Holding является обеспечение детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями. К этому списку в рамках программы социальной ответственности добавятся в 2023 году также школьники - дети граждан страны, погибших во время Отечественной войны. На данную программу PASHA Holding выделил два миллиона манатов.