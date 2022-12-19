В бакинской школе умер ученик
В бакинской школе произошел несчастный случай.
Как стало известно haqqin.az, в четверг, 22 декабря, ухудшилось состояние здоровья ученика седьмого класса школы №285. Медицинский работник школы оказал подростку первую медицинскую помощь.
Администрация школы вызвала скорую помощь, проинформировала семью ученика и правоохранительные органы. Подросток скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
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