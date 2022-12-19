МИД Армении об отмене встречи Байрамова, Мирзояна и Лаврова

Ереван попросил перенести встречу на уровне глав МИД Азербайджана, Армении и России, пока не будет урегулирована ситуация на Лачинской дороге, заявил армянским СМИ пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило, что армянская сторона отказалась от трехсторонних переговоров, которые планировались на 23 декабря в Москве.

"В то же время сообщаем, что в подтверждение конструктивности армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, вне зависимости от обстоятельств встречи, новые предложения армянской стороны относительно документа о нормализации отношений были переданы Азербайджану", - добавил представитель МИД Армении.