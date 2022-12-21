Как сообщает haqqin.az, прокурор огласил обвинительное заключение. Дело в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривает судья Мухаммед Акперов. Обвиняемый не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Позже показания дала Айтен Насирова, одна из потерпевших по уголовному делу. Женщина рассказала, что Мирзоев, с которым она долгое время находилась в дружеских отношениях, разрушил ее жизнь: она потеряла семью, работу и сейчас живет в приюте.

Судебный процесс продолжится 11 января.

Напомним, летом этого года в соцсетях стали распространяться видеокадры интимного характера с участием Мирзоева и нескольких сотрудниц Противопожарной службы. Следствию удалось установить, что полковник МЧС записывал происходящие в комнате «события» посредством веб-камеры. В отношении него были выдвинуты обвинения в распространении порнографии, нарушении неприкосновенности личной жизни и превышении должностных полномочий. Потерпевшими по делу проходит МЧС и две сотрудницы министерства. Кроме того, Мирзоева обвиняют во взяточничестве: он получил от отца некоего Гафарзаде 10 тысяч манатов в обмен на трудоустройство сына в Билясуварском районном отделении Государственной противопожарной службы.