Ситуация с COVID-19 в Азербайджане

За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 107 человек, трое скончались.

В Азербайджане за последние сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 825 тыс. 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 тыс. 141 человек вылечился, 10 тыс. 002 - скончались. Число активных больных составляет 594.

Кроме того, за последние сутки проведено 2,1 тыс. тестов на коронавирус против 2 тыс. 707 накануне.

В целом за прошедший период проведен 7 млн 415 тыс. 031 тест на COVID-19.