Байрамов Лаврову: Лачинская дорога открыта

Согласно сообщению МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в регионе и вокруг Лачинской дороги, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Джейхун Байрамов отметил, что азербайджанская сторона в соответствии с обязательствами гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге. Как видно из видеозаписей, где зафиксировано беспрепятственное движение транспорта Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой медицинской помощи, автомобилей миротворческого контингента и других транспортных средств, дорога открыта.

Кроме того, подчеркнуто, что акция протеста азербайджанских активистов проводится против незаконной экономической деятельности армян на территории Азербайджана.

Было отмечено, что, несмотря на создание всех условий для использования дороги в гуманитарных целях, армянской стороной и лицами, называющими себя «представителями» армянских жителей на азербайджанских территориях, недопустимо отговаривать население от использования дороги и тем самым искусственно создавать впечатление якобы ухудшения гуманитарной ситуации.