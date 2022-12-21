У США три сценария окончания войны в Украине

Издание отмечает, что центральной темой встречи президентов Украины и США в среду были поставки оружия Украине для дальнейшего освобождения ее территорий. Однако два лидера также обсудили видение возможного мирного урегулирования конфликта.

Администрация президента США рассматривает три возможные модели окончания войны в Украине путем переговоров. Две из них предполагают потерю Украиной части своих территорий. Об этом пишет The Washington Post.

"Со своей стороны, администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию. Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал изданию высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Чиновник подтвердил, что США не намерены навязывать Украине свое видение мирного урегулирования с Россией. Однако это "не означает, что Вашингтон и Киев идут в ногу" в этом вопросе.

"Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации Байдена", – пишет издание.

Первая модель предполагает уход России со всей территории Украины, как настаивает официальный Киев. Вторая модель – возвращение "к линиям 2014 года". Третья модель – уход РФ со всех территорий, кроме Крыма.

"Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории", – рассказал журналистам чиновник Белого дома.