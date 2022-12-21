ЕБРР выделил «Азтелеком» кредит для обеспечения регионов высокоскоростным интернетом

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В четверг, 22 декабря, состоялась онлайн-встреча между генеральным директором ООО «Азтелеком» Клаусом Мюллером и управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в рамках которой был подписан кредитный договор между ООО «Азтелеком» и ЕБРР с целью успешного продолжения реализации проектов по реконструкции инфраструктуры связи и повышению качества обслуживания в Азербайджане. Согласно договору, банк планирует выделить кредит в 50 миллионов долларов США (85 миллионов манатов). Кредит будет состоять из двух траншей по 25 млн долларов США каждый.

Средства ЕБРР будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана. Основной целью является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах. Благодаря этой финансовой поддержке компания улучшит скорость, емкость и пропускную способность запланированного расширения сети, таким образом сократив цифровое неравенство между городом и сельской местностью. Это позволит «Азтелеком» обеспечить качественный, бесперебойный интернет и увеличить среднюю скорость интернета по всей стране. Компания успешно прошла сложную юридическую экспертизу, проводимую ЕБРР при выдаче кредита, и продемонстрировала соответствие строгим требованиям банка в таких областях, как финансовое здоровье, безопасность, экология и гендерное равенство. «Азтелеком» стала одной из немногих компаний в стране и регионе, которым удалось подписать кредитный договор с ЕБРР без государственной гарантии. Этот факт сам по себе является наглядным показателем положительного результата реформ в области корпоративного управления, проведенных в компании в 2021-2022 годах.