Ревность довела мужчину до тюрьмы

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел 3 июля в Шамкирском районе. Эльчин Алиев, подозревавший супругу в измене, начал бить ее ножом на глазах у детей. Женщину доставили в больницу, врачи сумели спасти ей жизнь.

В суде Эльчин Алиев отмел обвинения в попытке убийства и оправдывался тем, что сделанное совершил на эмоциях. По его словам, ссора началась, когда он застал Талеху якобы за интимной перепиской с неким мужчиной. В ярости мужчина достал нож и порезал себе руки. Супруга при виде такой картины забрала детей и пошла к соседке. Ревнивец пытался выманить жену из дома соседки, но последняя отказалась его впускать и вызвала полицию. Позже мужчина узнал, что Талеха находится в доме отца, и направился туда.

«Хотел помириться. Нож взял с собой, только чтобы запугать Талеху. Но она не шла на контакт и говорила, что хочет уйти от меня. Не выдержал и ударил супругу. В полицию сдался добровольно. Убивать ее не хотел, очень сожалею о содеянном».

Потерпевшая Талеха Алиева в свою очередь заявила, что ее супружеская жизнь была далека от идеальной: супруг, хоть и хорошо зарабатывал, все деньги тратил на свою мать и семье ничего не перепадало. Она сообщила, что Эльчин Алиев также не отличался супружеской верностью - он прямо из дома общался с различными женщинами по видеосвязи, вдобавок еще и употреблял наркотики. Причиной инцидента, по словам потерпевшей, стало ее желание развестить.

Эльчина Алиева приговорили к 11 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.