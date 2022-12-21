Заявления Зеленского не понравились Ирану

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Ирана являются неприемлемыми, Тегеран всегда поддерживал и уважал территориальную целостность украинского государства и не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон конфликта в Украине. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным. Еще раз подчеркивается, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для использования в конфликте в Украине», - заявил иранский дипломат, слова которого приводят российские СМИ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США, заявил, что сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и всем союзникам США. «...Россия нашла сообщника в своей геноцидной политике. Это Иран. Иранские дроны, которые Россия получает сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист нашел другого, чтобы воевать против свободного мира», - заявил Зеленский. По словам украинского президента, «вопрос времени, когда они ударят по другим союзникам». Поэтому, сказал Зеленский, необходимо остановить Россию и Иран сейчас, на украинской территории.