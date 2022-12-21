В Москве предложили «брать» Киев, пока Зеленского нет в Украине видео
Российская пропагандистка Ольга Скабеева, реагируя на поездку Владимира Зеленского в США, предложила начинать наступление, пока украинский президент находится вне страны.
Скабеева заявила, что у России появился хороший шанс немедленно начать новое вторжение в Украину.
«Уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию, потом в Германию. Цель все та же: получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+ км. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев», - сказала Скабеева.