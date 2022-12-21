В России назвали объем финансовой помощи Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, заявил на брифинге начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов в четверг, сообщают российские СМИ.
«США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния», - сказал он.
При этом Герасимов добавил, что совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти $100 млрд.
По словам начальника Генштаба ВС РФ, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1 тыс. боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей. Также Украина получила в качестве зарубежной помощи до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тыс. беспилотников различного назначения.