В России назвали объем финансовой помощи Украине

Запад наращивает военную помощь Украине, заявил на брифинге начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов в четверг, сообщают российские СМИ.

«США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния», - сказал он.

При этом Герасимов добавил, что совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти $100 млрд.