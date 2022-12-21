Глава AQTA встретился с руководителем Роспотребнадзора

В ходе встречи был обсужден проект соглашения о сотрудничестве в области пищевой безопасности, расширения кооперации по вопросам регистрации и мониторинга пищевых продуктов, взаимного обмена соответствующими нормативно-техническими документами, установления связей с научно-исследовательскими учреждениями.

Председатель AQTA выразил уверенность, что с вступлением в силу в Азербайджане с 1 января 2023 года закона «О пищевой безопасности» можно будет создать эффективную систему контроля в этой сфере, обеспечить население безопасными продуктами питания, повысить конкурентоспособность производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции и ее экспорта, создать более благоприятную деловую среду для деятельности предпринимателей.

В завершение Гошгар Тахмазли заявил, что расширение сотрудничества между учреждениями будет способствовать обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане и РФ.