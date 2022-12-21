Российский коллаборант сгорел заживо в Украине добавлено ВИДЕО
В оккупированной Россией Каховке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «главой» сел Любимовка и Васильевка Каховского района, сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
Пророссийские телеграм-каналы подтверждают смерть Штепы. По их данным, он сгорел заживо в результате взрыва автомобиля.
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