Ульвия Худиева, собкор 18:19

...15-летний Айдын Мамедов (имя условное), у которого диагностировали туберкулез костей, с надеждой на выздоровление приехал в Республиканский туберкулезный санаторий для детей и подростков имени профессора Гиндеса, созданный Министерством здравоохранения Азербайджана. Мать подростка рассказывает, что несколько месяцев назад ее сын простудился и, несмотря на лечение, с каждым днем становился всё слабее, а также жаловался на боли в позвоночнике. После того, как врач диагностировал у Айдына костный туберкулез, тот продолжил лечение в больнице: «Сама я не работаю, мой муж - рабочий, он трудится на гонорарной основе. У нас нет средств на обследование и продолжительное лечение, не можем даже лекарства купить. Мы оказались в безвыходном положении! Позже мы попали в эту больницу по направлению. В результате проведенного здесь лечения состояние Айдына значительно улучшилось. Он почти выздоровел».

Санаторий, о котором идет речь, расположен в поселке Бузовна Хазарского района. И является передовым лечебным учреждением, в котором проводят реабилитацию больных костным и внелегочным туберкулезом. Принимает санаторий и тех больных, которые не выделяют микобактерии туберкулеза, равно как и лиц, контактировавших с туберкулезными больными. Как известно, туберкулез всегда считался социальной проблемой - его называют «болезнью бедных». Избегая негативного отношения общества, многие заразившиеся скрывают свой положительный статус и не обращаются вовремя к врачу. Этот стереотип, оставшийся с советских времен, до сих пор не сломан. Между тем туберкулез не делит людей на богатых и бедных. Это излечимое заболевание. Чем раньше оно будет выявлено у человека, и чем быстрее будет назначено правильное лечение, тем эффективнее окажется результат. Поэтому родители детей, инфицированных туберкулезом, должны немедленно помещать их в специализированные больницы. О санатории, который работает с 1914 года, рассказал haqqin.az его директор Рашид Бадалов.

По его словам, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, для санатория было построено и сдано в эксплуатацию в сентябре текущего года новое пятиэтажное здание на 150 мест. В лечебном учреждении имеются лаборатории, оснащенные современным оборудованием, рентгенодиагностическое, поликлиническое, физиотерапевтическое, стоматологическое отделения, кабинеты реанимации, столовая, библиотека, детские игровые комнаты. В учреждение принимаются дети до 17 лет. Педиатр санатория Айгюн Рагимова сказала, что данное лечебное учреждение предоставляет места пациентам, направляемым как из Баку, так и из регионов. Для этого больной проходит осмотр в противотуберкулезном диспансере и получает соответствующее направление. «Туберкулез может вызвать поражение всех органов, – сказала педиатр. – Если какой-то орган человека слаб, то именно в нём и проявится заболевание. Родители должны обращать внимание на следующие признаки: если ребенок болеет более четырех раз в месяц, кашляет более двух недель, температура тела составляет 37,3-37,5 градусов, он потеет ночью или теряет аппетит – значит, ему необходима консультация врача. При подозрении на туберкулез врач может направить больного в специализированный диспансер».

Айгюн Рагимова отметила, что есть дети, которые относятся к группе риска и которых нужно держать под особым наблюдением. В группу риска, в частности, входят люди с семейным анамнезом туберкулеза, больные диабетом и язвой желудка, а также те, кто недоедает из-за неустойчивого финансового положения родителей. «Каждый пациент, поступивший к нам в санаторий, лечится индивидуально. Лечение может длиться год и более в зависимости от состояния пациента. Врач определяет продолжительность пребывания ребенка в санатории с учетом диагноза и необходимого лечения. Например, костный туберкулез лечится 9-12 месяцев. Такие больные находятся в санатории не менее 1 года», — сообщила педиатр. Айгюн Рагимова добавила, что дети, входящие в группу риска по заражению туберкулезом, могут поступать в санаторий без прохождения стационарного лечения.