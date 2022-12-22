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BuyBack – это решение 2 в 1 для вашего бизнеса. Вы приобретаете мощные и надежные компьютеры для работы, а в конце срока амортизации ASBC выкупит их по объективной цене. Это простой способ поддержания актуальности парка устройств и снижения операционных затрат. Реализацию всех этапов берет на себя ASBC. Что такое BuyBack Это финансовая услуга от ASBC для корпоративных клиентов. BuyBack означает «обратный выкуп»: по истечении заранее оговоренного срока продавец выкупает свой товар у покупателя. Это понятие появилось в конце 1990-х и изначально было связано с фондовым рынком. Сегодня BuyBack активно используется в продажах. Как это устроено Клиент покупает у ASBC определенное количество MacBook и заключает договор по BuyBack. В нем прописывается, что по истечении срока амортизации ASBC обязуется выкупить эти компьютеры. Например, в сфере IT этот срок составляет 2-3 года, в финансовом секторе – 4-5 лет. Стороны подписывают контракт, где обозначают сумму, условия и сроки. Как правило, стоимость выкупа после 3-х лет эксплуатации составляет около 30% от цены нового устройства. Для клиента BuyBack означает гарантированную, документально подтвержденную замену техники спустя оговоренное время.

Преимущества BuyBack продуктов Apple от ASBC 1. Это простой и удобный метод реализации корпоративной политики обновления устройств. Вам не нужно думать, как обновить неактуальную технику. ASBC берет все на себя: старую увозит – новую привозит. А ваша команда всегда работает на самых актуальных и производительных моделях MacBook. 2. Гарантированное право продажи, прописанное в условиях контракта BuyBack. 3. Уменьшение затратной части и амортизации. Срок амортизации устройств определен договором BuyBack и действует с момента его подписания. Это уменьшает амортизационную стоимость актива на учете вашей компании и снижает сумму расходов по амортизации за период эксплуатации. 4. Сниженная стоимость MacBook, которая будет амортизироваться: цена нового компьютера минус стоимость выкупа. 5. Отсутствие необходимости складирования устройств. Неиспользуемую технику нужно где-то хранить, но не у всех компаний есть для этого офисные помещения или склады. За утилизацию техники тоже обычно платит компания. В случае с BuyBack деньги получаете вы.

BuyBack – это эксклюзивный сервис от ASBC. MacBook Pro – одни из самых мощных ноутбуков на рынке. Приобретая MacBook по системе BuyBack, вы получаете двойное преимущество: снижаете операционные затраты компании и получаете современные компьютеры с запасом производительности на годы вперед. Это идеальное сочетание сервиса и продукта. Почему с MacBook Pro 14 и 16 ваша команда выйдет на новый уровень? Программистам, дизайнерам и всем, кто профессионально создает контент, необходим мощный компьютер. Вычисления нагружают центральный и графический процессоры, поэтому нужны высокая производительность, многопоточность, большой объем и предельное быстродействие оперативной памяти. MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов идеально подходят для самых требовательных задач. Чипы М1 Pro и M1 Max самые мощные в истории Apple. Они оснащены центральными процессорами до 10 ядер и графическими – до 32 ядер, а также поддерживают объединенную архитектуру памяти объемом 64 ГБ. Выдающиеся дисплеи Liquid Retina XDR с диагональю 14,2 и 16,2 дюйма. Выполнять задачи на Mac станет быстрее и удобнее, ведь на большом экране помещается больше информации. SSD-накопитель 512 ГБ и 1 ТБ (с возможностью расширения до 8 ТБ) – места для хранения важной информации точно хватит. Возможности расширения для максимальной функциональности: слот для карт SDXC, порт HDMI, выход 3,5 мм для наушников, разъем питания MagSafe 3, три порта Thunderbolt 4 (USB‑C). Подключение до 3 дополнительных мониторов. Штатное выведение видео через DispalyPort при помощи интерфейса USB-C. Выведение видео на устройства с портами VGA, HDMI, DVI и Thunderbolt 2 – при помощи адаптеров. Долговечные материалы. Корпус MacBook сделан из цельного куска алюминия – легкого и прочного материала, который устойчив к повреждениям. Даже через несколько лет эксплуатации Mac будет выглядеть как новый.

Использовать Mac в бизнесе выгодно MacBook имеют высокую остаточную стоимость.Через 3 года эксплуатации они сохраняют 32% от своей изначальной цены. ПК за тот же срок – всего 8%. Это связано с тем, что Mac получают бесплатные обновления операционной системы на протяжении 5-6 лет. К тому же при производстве компьютеров Apple использует комплектующие высокого качества и дорогостоящие материалы. Есть и другие причины, почему бизнесу выгодно использовать MacBook. Операционная система macOS надежно защищена от вирусов, вредоносных программ. И не требует покупки дополнительного ПО. На компьютере уже установлен базовый софт: приложения для работы с текстом, таблицами, презентациями и мультимедиа. MDM-решения позволяют удаленно управлять устройствами работников. Mac повышает лояльность сотрудников. Недавний опрос Jamf Employee Choice показал, что если бы у них был выбор, то примерно 3 из 4 работников остановились бы на устройствах Apple для работы. Экономия ресурсов компании. Высокая надежность и быстрое освоение Mac экономят время сотрудников. А значит, и ресурсы компании.