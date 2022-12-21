Замглавы МИД Польши рассказал о следующих военных целях России

Польша и страны Балтии также находятся в списке целей (российского вторжения), если Россию не остановить, есть гарантия того, что войны будут продолжаться, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF FM.

«В российском списке целей также есть Польша и страны Балтии. Эти амбиции, прожорливый аппетит российского тирана, который хочет территориально контролировать широчайшую часть земного шара, с нашей точки зрения выглядят иррациональными», - заявил Яблонский.

Он акцентировал, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, а не войну.

«Каждый разумный человек должен заботиться о мире в Европе. Мы не можем всегда закрывать глаза на все это, если мы позволим России победить, это спровоцирует его дальнейшие нападения», - отметил Яблонский.