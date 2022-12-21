В Иране разоблачили «агентов Моссада»
Иран объявил о разоблачении четырех «оперативных групп», предположительно связанных с израильской разведкой «Моссад», сообщает агентство «Анадолу».
Как сообщает Министерство разведки Ирана, задержанные готовили теракты во время акций протеста в Исламской Республике.
«Сионистский режим, воспользовавшись акциями протеста, вспыхнувшими в различных районах страны, стремился с помощью отдельных групп осуществить множество террористических актов. Все террористы пойманы», - говорится в сообщении.
В министерстве не привели данные о числе и личностях задержанных.