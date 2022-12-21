Санду пригласила Алиева в Молдову
Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, сообщает официальный сайт главы государства.
«По случаю Вашего дня рождения примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и процветания.
Отмечаю особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимном доверии и уважении. Я уверена, что совместными усилиями партнерство между нашими странами будет продолжать развиваться, особенно в энергетической, торговой, сельскохозяйственной и культурной областях.
Также хотела бы выразить свою благодарность и высокую признательность за помощь, оказанную Азербайджанской Республикой моей стране.
Я ценю продвижение политического диалога между нашими странами и буду удостоена чести приветствовать Вас с визитом в Республике Молдова.
Желаю Вам успехов в Вашей деятельности, прошу Вас, господин президент, принять заверения в моем высоком уважении», - говорится в тексте письма.