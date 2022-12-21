Рамиль Алиев, собкор 18:48

21 декабря начал работу Международный бакинско-шушинский форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры. Как сообщает haqqin.az, форум проводился при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и партнерстве с Организацией тюркских государств. Выступивший на форуме председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что история Организации тюркских государств берет начало с Нахчыванского саммита 2009 года. Укрепление связей с тюркскими государствами на основе этнической общности является одним из приоритетов внешней политики Ильхама Алиева. B этом контексте задача диаспоральных организаций - в усилении консолидации тюрок всего мира с целью становления общетюркской диаспоры.

Председатель Главного управления по делам проживающих за рубежом тюрок и родственных общин Министерства культуры и туризма Турецкой Республики Абдуллах Эрен, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгерской Республики по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов, советник по международным вопросам президента Фонда “Oтандастар” Республики Казахстан Калыбек Кобландин, начальник Секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю высоко оценили работу форума, подчеркнули, что сотрудничество тюркских диаспор стало необходимостью. На мероприятии также состоялся обмен мнениями о важных проектах, направленных на интеграцию тюркских диаспор в мире, углублении культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-участницами ОТГ, важности взаимодействия между диаспоральными структурами, возможности тюркских общин, проживающих за пределами родины, получать образование на родном языке и на другие актуальные темы.

Форум продолжался церемонией подписания меморандумов о взаимопонимании между соответствующими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана. Международный бакинско-шушинский форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, продолжил работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира Шуше. Гости, побывавшие сначала у Гянджинских ворот и посетившие “Расстрелянные памятники”, были подробно проинформированы о проводимой в городе работе по реконструкции и восстановлению. Шушинский форум начался с обсуждения вопросов взаимного регулирования и координации деятельности диаспор государств-участников, проживающих и осуществляющих деятельность на территориях государств-членов.