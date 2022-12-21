Макрон рассказал об идее создания нового блока с участием Азербайджана "Миром будут править турки и китайцы"
Возвращаясь в Париж из Аммана, где проходил саммит лидеров стран региона по кризису в Сирии, президент Франции Эммануэль Макрон поделился с сопровождавшими его в поездке журналистами идеей создать «новую европейскую архитектуру безопасности» с участием Азербайджана и Армении.
Как пишет газета Le Monde, президент Франции считает, что предлагаемый им механизм включает не только гарантии безопасности для Украины, но и кооперацию с другими государствами, включая Россию. В целом, по задумке Макрона, «новая европейская архитектура безопасности» должна охватить такие страны, как Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, а в перспективе, и Беларусь.
Обращает на себя внимание реплика Макрона о том, что ситуацию, сложившуюся вокруг войны в Украине, нельзя рассматривать «только через призму НАТО». Он также заявил, что не считает «самым вероятным сценарием» вступление Украины в Североатлантический альянс.
«Но если это, все-таки, случится, - отметил Макрон, - то Россия воспримет данный шаг, как нечто конфронтационное».
Как отмечает Le Monde, наибольшее оживление у журналистов, возвращавшихся на президентском самолете в Париж, вызвали слова Макрона о том, что, если Запад не договорится с Россией и не предоставит ей гарантий безопасности, то «миром будут править турки и китайцы».
«В конце надо будет посадить за стол переговоров всех без исключения. Пусть те европейцы и западники, которые сегодня преподают мне уроки морали, объяснят, с кем они собираются вести диалог о мире и безопасности. Лично я не хочу, чтобы в будущем подобные переговоры вели только китайцы и турки», – резюмировал Макрон, отметивший, что, в конце концов, гарантии безопасности в Европе должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве.
Кроме того, французский лидер подчеркнул, что Европа должна усилить свою военно-политическую автономию от США. По его словам, война в Украине выявила растущую зависимость государств Старого Света от Соединенных Штатов, в том числе, и в рамках НАТО.
Следует отметить, что Эммануэль Макрон не впервые выдвигает подобные идеи, которые, как правило, вызывают критику как в Украине, так и в Европе.
Напомним, что последним «детищем» президента Франции было неформальное объединение «Европейское политическое сообщество», первое заседание которого с участием 44 стран, включая Азербайджан, состоялось в начале октября в Праге.
По замыслу Макрона, данное сообщество нацелено на проведение дискуссий по вопросам безопасности, экономики, энергетики, а также на обсуждение других вопросов.