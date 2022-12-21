Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:04

Возвращаясь в Париж из Аммана, где проходил саммит лидеров стран региона по кризису в Сирии, президент Франции Эммануэль Макрон поделился с сопровождавшими его в поездке журналистами идеей создать «новую европейскую архитектуру безопасности» с участием Азербайджана и Армении. Как пишет газета Le Monde, президент Франции считает, что предлагаемый им механизм включает не только гарантии безопасности для Украины, но и кооперацию с другими государствами, включая Россию. В целом, по задумке Макрона, «новая европейская архитектура безопасности» должна охватить такие страны, как Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, а в перспективе, и Беларусь.

Обращает на себя внимание реплика Макрона о том, что ситуацию, сложившуюся вокруг войны в Украине, нельзя рассматривать «только через призму НАТО». Он также заявил, что не считает «самым вероятным сценарием» вступление Украины в Североатлантический альянс. «Но если это, все-таки, случится, - отметил Макрон, - то Россия воспримет данный шаг, как нечто конфронтационное». Как отмечает Le Monde, наибольшее оживление у журналистов, возвращавшихся на президентском самолете в Париж, вызвали слова Макрона о том, что, если Запад не договорится с Россией и не предоставит ей гарантий безопасности, то «миром будут править турки и китайцы».