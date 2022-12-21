Путин: США добились своего

США, к сожалению, «добились результата» в своих «попытках разобщить русский и украинский народы», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Россию «просто водили за нос» с «мирными договоренностями по Украине» после 2014 года.

Путин также заявил, что «нельзя идти против воли народа, считающего себя частью русского мира, но против него развернули войну в Украине в 2014 году». «Цель России - защита людей в Украине», - добавил он.