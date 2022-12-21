Издание BakuTV совершило подлую провокацию против сайта haqqin.az и лично Эйнуллы Фатуллаева. Об этом заявил в интервью haqqin.az известный российский журналист Максим Шевченко.

«Я не давал комментария Баку ТВ, это была частная беседа. Вчера на телеграм-канале haqqin была опубликована вырезка из моего выступления. Я посчитал этот комментарий оскорбительным для себя. Лично Эйнулла Фатуллаев меня не оскорблял, это – культурный, вежливый и интеллигентный человек. И у нас с ним добрые отношения» – говорит Максим Шевченко.

Журналист особо отметил: "Я всегда с уважением выслушиваю замечания в свой адрес и с радостью исправляю ошибки, если мне на них вежливо указывают. Но хамство я терпеть не собираюсь!"