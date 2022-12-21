Максим Шевченко: «Эйнулла меня не оскорблял. После этого прерываю отношения с азербайджанскими СМИ» подлая провокация
Издание BakuTV совершило подлую провокацию против сайта haqqin.az и лично Эйнуллы Фатуллаева. Об этом заявил в интервью haqqin.az известный российский журналист Максим Шевченко.
«Я не давал комментария Баку ТВ, это была частная беседа. Вчера на телеграм-канале haqqin была опубликована вырезка из моего выступления. Я посчитал этот комментарий оскорбительным для себя. Лично Эйнулла Фатуллаев меня не оскорблял, это – культурный, вежливый и интеллигентный человек. И у нас с ним добрые отношения» – говорит Максим Шевченко.
Журналист особо отметил: "Я всегда с уважением выслушиваю замечания в свой адрес и с радостью исправляю ошибки, если мне на них вежливо указывают. Но хамство я терпеть не собираюсь!"
По словам российского журналиста, некоторые статьи в отношении России на haqqin.az он считает оскорбительными и неприемлемыми: «Но это ваш стиль», - добавил журналист.
Что касается позиции Шевченко по ситуации в Лачинском коридоре, журналист отметил: «Я не обязан ходить строем, ни в Азербайджане, ни в России. У меня и так в России непростая ситуация».
Шевченко особо подчеркнул, что не давал интервью Баку ТВ: «В конце четко же было сказано... Я же сказал ясно – комментарий не даю! После этого никаких комментариев азербайджанским СМИ давать не буду. Даю этот комментарий, исходя из моего личного уважения к Эйнулле».