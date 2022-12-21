Путин раскритиковал системы Patriot

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США пообещали поставить Украине, «устаревшими в сравнении с российскими комплексами С-300».

По утверждению Путина, «Patriot - достаточно старая система, которая «работает не так же, как наша С-300». Он добавил, что «у России в любом случае найдется противоядие» против них.

Президент России также опроверг утверждения американской стороны, что ЗРК Patriot являются оборонительными и поставляются Украине в этих целях, назвав поставки «затягиванием конфликта» и добавив, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них. Также он пообещал «пощелкать» Patriot.

Путин также заявил, что российские войска в Украине уничтожили и почти всю военную технику советского производства, поставленную странами НАТО.