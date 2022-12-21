Байрамов рассказал главе Красного Креста правду о ситуации на Лачинской дороге

Утверждения о «блокаде» в отношении армян Карабах а не имеют под собой никаких оснований, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Драганой Кожич.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, работа, проделанная в постконфликтный период в регионе, и ситуация вокруг Лачинской дороги.

На встрече министр отметил важность деятельности МККК в нашей стране. Противоположной стороне была предоставлена подробная информация о ситуации на Лачинской дороге.

Было подчеркнуто, что утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, применении против армянского населения «блокады» не имеют под собой никаких оснований.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.