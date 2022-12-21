Путин пообещал объединить русский народ

Никто в мире не желает объединения и усиления русского народа, кроме России, «которая сделает это», заявил президент страны Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Государственного совета по молодежной политике.

«Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение - пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет. Кроме нас. И мы будем это делать. И сделаем», - подчеркнул Путин.

Он также заявил, что «Россия стремится к скорейшему завершению конфликта в Украине» и не стремится «раскрутить маховик» сильнее.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», - сказал Путин.

По его словам, целью России является «закончить эту войну», к этому «Москва будет стремиться и дальше». «Москва также стремится защитить людей, которые ощущают себя «частью нашего народа, частью нашей культуры», - сказал Путин, отметив, что повышение интенсивности боев приводит к «неоправданным потерям».

Путин также заявил, что «все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются», чем скорее этот факт осознают «те, кто нам противостоит», тем будет лучше, продолжил он, добавив, что «Россия никогда не отказывалась от диалога, тогда как украинские власти сами себе запретили вести переговоры».