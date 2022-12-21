Азербайджан завоевал три медали на Jerusalem Masters по дзюдо

В последний день соревнований азербайджанский спортсмен Зелим Коцоев (100 кг) стал бронзовым призером. Он победил Дженарро Пирелли (Италия), но в четвертьфинале проиграл Томе Никифорову (Бельгия). В утешительной сетке Зелим нанес поражение Кайлу Рейесу (Канада), а в схватке за бронзу победил Джафара Костоева (ОАЭ).

По итогам турнира в активе сборной Азербайджана три награды: серебро завоевал Саид Моллаи (81 кг), а бронзу выиграли Балабек Агаев (60 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).