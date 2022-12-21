Белый дом: Северная Корея поставляет оружие «Вагнеру»
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки.
«Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», - сказал Кирби на брифинге, добавив, что это не изменит динамику на поле боя в Украине.