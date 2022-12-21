Варданян прибыл в Карабах для решения двух задач главный вопрос
Неожиданная «командировка» российского миллиардера Рубена Варданяна в Карабах, состоявшаяся в сентябре этого года, еще сильнее обострила обстановку в регионе. Как известно, Варданян объявил себя «спасителем Карабаха», занял пост так называемого «госминистра» в Ханкенди и начал устанавливать там свой режим.
Напомним также, что одно из требований азербайджанских экоактивистов, которые уже несколько дней протестуют на дороге Лачин-Ханкенди, состоит в том, чтобы Варданян покинул Карабах. К слову, его приезду не рады даже карабахские армяне: они негативно высказываются о российском миллиардере в социальных сетях.
Армянская правящая команда почти не контактирует с Варданяном. Последний, в свою очередь, не стесняется открыто критиковать власти этой страны. Например, в интервью российскому сайту «Русарминфо» он выразил недовольство реакцией властей Армении на ситуацию, возникшую на Лачинской дороге. Варданян заявил, что Ереван демонстрирует безразличие к происходящему, а также добавил, что его приезд в регион не устраивает многих жителей Армении и Карабаха, потому что они готовились «по-другому решить карабахский вопрос».
В аппарате правительства Армении было заявлено, что слова Варданяна беспочвенны.
Так или иначе, в Баку хорошо знают, что за карабахской «миссией» Рубена Варданяна стоят российские власти. Некоторое время назад президент Ильхам Алиев в одном из своих выступлений заявил, что Варданян направлен в Карабах для осуществления конкретной антиазербайджанской повестки дня, и Баку не будет вступать с ним ни в какие переговоры.
Тарас Кузио, украинский профессор, преподающий политологию в национальном университете «Киево-Могилянская академия», проанализировал приезд Варданяна. В своей статье, опубликованной в «Геополитическом мониторе», Кузио пишет о том, что миллиардер был отправлен в Карабах российскими властями.
«Варданян критикует премьер-министра Никола Пашиняна и поддерживает тех пророссийских националистов в Армении, которые являются сторонниками жесткой линии и отказываются признать Карабах территорией Азербайджана, а следовательно, – выступают против подписания мирного договора», - отметил профессор.
По его словам, Кремль, похоже, отправил Варданяна в Карабах, чтобы сорвать успешные мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Евросоюза. Используя в своих целях замороженный конфликт, Кремль пытается удержать в своей орбите и Азербайджан, и Армению, как до этого он действовал в Молдове и Грузии.
Тарас Кузио отмечает, что без согласия Кремля Варданян не мог отказаться от российского гражданства и приехать в Карабах на так называемую должность «госминистра». Теперь же он получил в Карабахе широкие полномочия и фактически стал главой сепаратистского режима. В своих интервью российским СМИ Варданян заявил, что «они» (то есть новое «правительство» в Ханкенди) не примут никакого мирного соглашения, признающего Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.
Украинский профессор полагает, что миссия Варданяна не ограничивается Карабахом. У Кремля есть более масштабный план: российский миллиардер должен взять в свои руки власть в самой Армении.
«Цель Кремля - заменить Пашиняна Варданяном подобно тому, как Кремль привел в Грузию Иванишвили вместо Саакашвили», - подчеркивает автор.
Тарас Кузио отметил, что Путин всегда относился к Пашиняну с подозрением, потому что тот пришел к власти в результате «цветной революции». Кремль же рассматривает «цветные революции» как перевороты, организованные Западом на евразийском континенте в ущерб интересам России. К тому же Кремль негативно относится к сотрудничеству Пашиняна с Европейским союзом по вопросам согласования мирного договора.
«Кремль отправил Варданяна в Карабах в качестве десанта, опасаясь успехов, достигнутых в мирных переговорах при посредничестве Евросоюза. Эти переговоры между Азербайджаном и Арменией без участия карабахских армян должны были закончиться подписанием мирного соглашения до конца года. Таким образом, для Кремля Варданян играет две роли. Первая — создать препятствия для подписания мирного соглашения при посредничестве ЕС, а вторая — стать армянским Иванишвили», — заявил украинский профессор.
Кузио считает, что США ввели санкции против Варданяна наряду с другими российскими олигархами, близкими к Путину. Теперь Вашингтон должен осознать его роль в качестве агента Кремля, угрожающего миру и безопасности на Южном Кавказе.
По словам профессора, переговоры при посредничестве ЕС и министерские встречи при посредничестве США показали путь к мирному договору, который признал бы суверенитет Азербайджана над Карабахом. Это устранило бы необходимость в российских «миротворцах», поскольку Азербайджан не продлил бы их мандат в 2025 году. С другой стороны, переговоры при посредничестве Кремля приведут лишь к «нормализации» отношений между Арменией и Азербайджаном в рамках евразийской сферы влияния России, но не поставят точку в этом вопросе.
Автор напоминает, что Россия хочет оставить проблему «статуса Карабаха» для будущих поколений и, тем самым, сохранить свое влияние в регионе. Азербайджану же нужен настоящий мирный договор, признающий его территориальную целостность, в том числе суверенитет над Карабахом.
«Из двух переговорных групп только ЕС и США согласны с позицией Азербайджана. Россия использует Варданяна для подрыва мирных переговоров и замораживания карабахского вопроса для последующего использования этой проблемы в качестве средства продолжения своего вмешательства в дела Южного Кавказа», – подытожил Тарас Кузио.