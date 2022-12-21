Отдел информации 21:24

Неожиданная «командировка» российского миллиардера Рубена Варданяна в Карабах, состоявшаяся в сентябре этого года, еще сильнее обострила обстановку в регионе. Как известно, Варданян объявил себя «спасителем Карабаха», занял пост так называемого «госминистра» в Ханкенди и начал устанавливать там свой режим. Напомним также, что одно из требований азербайджанских экоактивистов, которые уже несколько дней протестуют на дороге Лачин-Ханкенди, состоит в том, чтобы Варданян покинул Карабах. К слову, его приезду не рады даже карабахские армяне: они негативно высказываются о российском миллиардере в социальных сетях.

Армянская правящая команда почти не контактирует с Варданяном. Последний, в свою очередь, не стесняется открыто критиковать власти этой страны. Например, в интервью российскому сайту «Русарминфо» он выразил недовольство реакцией властей Армении на ситуацию, возникшую на Лачинской дороге. Варданян заявил, что Ереван демонстрирует безразличие к происходящему, а также добавил, что его приезд в регион не устраивает многих жителей Армении и Карабаха, потому что они готовились «по-другому решить карабахский вопрос». В аппарате правительства Армении было заявлено, что слова Варданяна беспочвенны. Так или иначе, в Баку хорошо знают, что за карабахской «миссией» Рубена Варданяна стоят российские власти. Некоторое время назад президент Ильхам Алиев в одном из своих выступлений заявил, что Варданян направлен в Карабах для осуществления конкретной антиазербайджанской повестки дня, и Баку не будет вступать с ним ни в какие переговоры. Тарас Кузио, украинский профессор, преподающий политологию в национальном университете «Киево-Могилянская академия», проанализировал приезд Варданяна. В своей статье, опубликованной в «Геополитическом мониторе», Кузио пишет о том, что миллиардер был отправлен в Карабах российскими властями. «Варданян критикует премьер-министра Никола Пашиняна и поддерживает тех пророссийских националистов в Армении, которые являются сторонниками жесткой линии и отказываются признать Карабах территорией Азербайджана, а следовательно, – выступают против подписания мирного договора», - отметил профессор. По его словам, Кремль, похоже, отправил Варданяна в Карабах, чтобы сорвать успешные мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Евросоюза. Используя в своих целях замороженный конфликт, Кремль пытается удержать в своей орбите и Азербайджан, и Армению, как до этого он действовал в Молдове и Грузии.

Тарас Кузио отмечает, что без согласия Кремля Варданян не мог отказаться от российского гражданства и приехать в Карабах на так называемую должность «госминистра». Теперь же он получил в Карабахе широкие полномочия и фактически стал главой сепаратистского режима. В своих интервью российским СМИ Варданян заявил, что «они» (то есть новое «правительство» в Ханкенди) не примут никакого мирного соглашения, признающего Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Украинский профессор полагает, что миссия Варданяна не ограничивается Карабахом. У Кремля есть более масштабный план: российский миллиардер должен взять в свои руки власть в самой Армении. «Цель Кремля - заменить Пашиняна Варданяном подобно тому, как Кремль привел в Грузию Иванишвили вместо Саакашвили», - подчеркивает автор. Тарас Кузио отметил, что Путин всегда относился к Пашиняну с подозрением, потому что тот пришел к власти в результате «цветной революции». Кремль же рассматривает «цветные революции» как перевороты, организованные Западом на евразийском континенте в ущерб интересам России. К тому же Кремль негативно относится к сотрудничеству Пашиняна с Европейским союзом по вопросам согласования мирного договора.