Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента США переговоры по мирному договору

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сам Гаджиев написал в своем твиттере.

«Мы рассмотрели двусторонние связи, вопросы региональной безопасности, нормализацию отношений и переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Выразил решимость Азербайджана продвигать региональную мирную повестку дня», - написал Гаджиев.