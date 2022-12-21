Депутат Вахид Ахмедов раскрыл haqqin.az детали договоренности Эрдогана, Алиева и Бердымухамедова

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 21:43

Известный азербайджанский экономист, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов считает вопрос экспорта газа с восточного берега Каспия в Азербайджан и далее в Европу практически решенным. В интервью haqqın.az Ахмедов отметил, что с высокой вероятностью в 2023 году будет подписано политическое соглашение об экспорте через Азербайджан среднеазиатского газа. В этой связи резко возросли шансы на реализацию проекта Транскаспийского газопровода, который будет проложен по дну Каспия от Туркменбаши до Сангачальского терминала. Напомним, что данный проект предусматривает ежегодные поставки туркменистанского газа на европейский рынок в объеме 30 млрд кубометров на протяжении не менее 30 лет.

Отметим, что идея прокладки Транскаспийского газопровода и экспорт туркменистанского газа в обход России широко обсуждалась еще в 2006-2008 годах. Всё это время против данного проекта выступала Россия. Она озвучивала свою обеспокоенность возможными экологическими последствиями, но сама при этом проложила газопровод по дну Черного моря. В 2017 году делегация Туркменистана в Брюсселе обсудила с руководством Еврокомиссии – в частности, с заместителем председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, – реализацию проекта Транскаспийского газопровода. ЕС выразил готовность содействовать строительству путем привлечения инвестиций для реализации этого важнейшего энергетического проекта. Благодаря принятию Конвенции о статусе Каспийского моря была создана необходимая правовая база для прокладки газопровода по дну Каспия. Теперь для реализации данного проекта необходимо только согласие сторон-участниц и экологическая экспертиза, отвечающая строгим требованиям международных стандартов. По словам Вахида Ахмедова, на прошедшей в Туркменбаши встрече президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана одним из ключевых вопросов был экспорт туркменистанского газа через Азербайджан в Европу. В данное время Ашхабад экспортирует до 35 млрд кубометров газа, что является достойной альтернативой российскому газу на европейском рынке. То, что Узбекистан, а потом Казахстан отказались от предложения России о создании тройственного газового союза, говорит о том, насколько важное значение приобрела идея экспорта газа с восточного берега Каспия в ЕС.

Западные страны ведут активные переговоры с поставщиками энергоресурсов по всему миру, чтобы создать условия для полного прекращения импорта российской нефти и газа в 2023 году. И вот лидеры Азербайджана, Турции и Туркменистана фактически решили вопрос поставок туркменистанского газа в Европу. Вахид Ахмедов охарактеризовал ситуацию следующим образом: "Я прибыл в Туркменистан в составе азербайджанской делегации. Из всего услышанного мною могу сделать вывод, что эта страна отвернулась от России и начала проводить собственную независимую политику. На саммите, прошедшем в Туркменбаши, Эрдоган пригласил президента Туркменистана посетить Анкару в 2023 году. Скорее всего, в этой встрече примет участие и президент Азербайджана, а также там будет подписано газовое соглашение о поставках туркменистанского газа через Азербайджан на европейские рынки». Депутат сказал, что Азербайджан экспортирует 10 млрд кубометров газа в ЕС. Пропускная способность газопровода из Баку через Турцию в Европу составляет 30 млрд кубометров. Но если потребуется, то в короткие строки будет построен дополнительный газопровод, это не является большой проблемой. Средства на строительство у Азербайджана и Турции есть. По его словам, нет сомнений в том, что к процессу экспорта газа с восточного берега Каспия на богатые европейские рынки присоединятся Казахстан и Узбекистан.