Леонид Швец, автор haqqin.az 22:04

Украина еще только находится на пути к победе, и пока никто не может спрогнозировать, когда эта победа состоится и чего она будет в конечном итоге стоить. Даже если война завершится завтра, объемы разрушений и количество жертв навсегда превратили бы ее в одну из самых трагических страниц украинской истории. Но конец войны не просматривается в неопределенном будущем, а, значит, жертв и разрушений будет еще больше. На фоне непрекращающейся трагедии визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стал самым настоящим триумфом и тем событием, которое, несомненно, значительно приближает победу.

Нельзя сказать, что в Вашингтоне произошло что-то кардинально новое. И Белый дом, и американские законодатели, и руководители Пентагона и разведслужб США постоянно выступают с оценками происходящего. Заявления о всесторонней поддержке Украины звучат регулярно и регулярно подкрепляются внушительными пакетами военной, финансовой и гуманитарной помощи. Причем, неоднократно говорилось и говорится о том, что эта помощь будет поступать столько времени, сколько понадобится Украине для восстановления своей территориальной целостности, а затем и полного восстановления. При этом условия победы в войне с Россией Киев будет определять сам. Однако то, каким образом эта позиция проявилась во время живого присутствия украинского лидера на американской земле, производит глубочайшее впечатление и снимает все сомнения в том, что ведущая держава мира будет плечом к плечу с Украиной до самой победы. Зеленскому был оказан прием, которого не удостаивались величайшие исторические лидеры, а их побывало в стенах американского Конгресса немало. Молодого украинского президента, который в считанные часы после посещения фронтового Бахмута оказался в Вашингтоне, встречали как героя, его везде ожидали овации и другие бурные проявления восхищения.

Зубры американской политики норовили потрогать уже легендарного лидера руками, как дети пытаются прикоснуться к спортивным кумирам. Джо Байден показательно приобнимал Зеленского, который годится ему во внуки, демонстрируя исключительно теплое отношение к этому храброму парню. И американская пресса, и лидеры обеих палат американского парламента посчитали нужным напомнить, что 81 год назад с подобным визитом в США приезжал Уинстон Черчилль, и это заложило основы единства союзников в тяжелой борьбе против общего врага во Второй мировой войне. Трудно даже сказать, что в случае такого сравнения важнее: уподобление украинского президента знаменитому и многоопытному британскому премьеру или непрямое указание на Россию как на общего врага, во многом напоминающего гитлеровскую Германию. Безусловно, и новый, почти двухмиллиардный пакет военной помощи, включивший, наконец, систему ПВО Patriot, и заложенные в бюджет США 44 миллиарда для финансовой поддержки Украины согласовывались задолго до поездки Владимира Зеленского в США, его приезд был хорошим поводом их озвучить.

Украинский президент, в свою очередь, воспользовался возможностью объяснить лицом к лицу американским союзникам, что военные обстоятельства требуют большего. «Мы можем управлять вашими танками и самолетами», - заявил он, открытым текстом объявляя предметы повышенного интереса украинской армии. Тут следует напомнить, что Украина с начала войны просила Запад закрыть над ней небо, указывая на преимущество России в авиации и ракетных вооружениях. И вот прошло триста дней войны – и комплекс Patriot, наконец, отправляется в Украину, как раньше, в июне, отправились ракетные системы HIMARS. Оказывается, то, что когда-то объявлялось невозможным, вполне возможно под давлением обстоятельств и неоспоримых аргументов. Отсюда и упорство украинского президента: он неоднократно доказывал, что умеет добиваться своего. И с каждым новым успехом отказывать ему становится все сложнее. В американском обществе существует культ героев, побеждающих зло в тяжелом противостоянии. Владимир Зеленский и украинский народ идеально вписываются в тамошние геройские стандарты. Америке хочется прикоснуться к украинской победе, поучаствовать в ней, получить свою порцию восхищения, как конгрессмены, которым защитники Бахмута передали флаг Украины со своими подписями в знак благодарности за помощь, или как Джо Байден, которому через Зеленского отдал свой боевой орден украинский оператор установки HIMARS.