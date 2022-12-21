Председатель «Азеришыг» примет граждан в Шемахе

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 23 декабря в 10:00 в городе Шемаха проведет прием граждан из Шемахинского и Гобустанского районов. Прием пройдет в административном здании Шемахинской электросети ОАО «Азеришыг», расположенном по адресу: город Шемаха, улица Бабасалима Азизова, 1.

Прием граждан будет проходить в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах Азербайджана.

Лица, желающие принять участие в приеме, могут обратиться в Шемахинскую электросеть или в колл-центр «199» ОАО «Азеришыг», а также онлайн по адресу: [email protected]

В пресс-службе ОАО отметили, что обращения граждан должны быть связаны только с вопросами, касающимися деятельности «Азеришыг». В соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) на приеме могут присутствовать лица, имеющие сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, либо же сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации.