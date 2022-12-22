Сотрудник немецкой разведки оказался российским шпионом

Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. (Carsten L.) задержан по подозрению в государственной измене, в частности, в шпионаже в пользу России, пишут немецкие СМИ.

В нынешнем году подозреваемый передал «одной из российских спецслужб» сведения, представляющие собой государственную тайну. В его жилье и на рабочем месте уже прошли обыски, заявили в свою очередь в Федеральной прокуратуре Германии. Кроме того, обыскам подверглись жилье и рабочее место «еще одного лица», а также два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе.

BND сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела масштабное внутреннее расследование, заявил глава спецслужбы Бруно Каль (Bruno Kahl). «Когда подозрения подтвердились, была проинформирована генпрокуратура», - добавил он.

Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив, что «сдержанность и конфиденциальность очень важны в данном особом случае». «В случае с Россией мы имеем дело с актором, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии», - сказал Каль. По его словам, успех расследования во многом зависит от того, чтобы как можно меньше информации стало достоянием общественности, пока прокуратура не завершит следственные мероприятия.