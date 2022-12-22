Муниципальный депутат Петербурга Никита Юферев потребовал от прокуратуры и МВД страны возбудить против президента страны Владимира Путина уголовное дело о «фейках об армии» за то, что тот сегодня назвал войну войной.

«Указа о завершении «СВО» не было, войну не объявляли», - заявил депутат.

Путин на сегодняшней пресс-конференции заявил, что «Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине».

«Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», - сказал он.