Зеленский: Везем на Донбасс и на юг решения, которые ждали наши Силы обороны

Президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что возвращается из Вашингтона с хорошими результатами и везет решения, которые ждали Силы обороны на Донбассе и на юге Украины.

«Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет.

Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах – мы все одинаково имеем в виду защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже.

Я благодарю Президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настрой на победу.

Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы. Победа будет!

Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши силы обороны ждали.

По дороге домой встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил его, всех поляков, город – наш спаситель – Жешув за все, что они делают для Украины и нашей общественной защиты, защиты Европы.

Сегодня в особом формате, один на один обсудили с Анджеем наше взаимодействие. Я рассказал ему об услышанном в Соединенных Штатах, о нашем стратегическом видении на следующий год... Готовимся, укрепляем наши общие силы», - сказал Зеленский.