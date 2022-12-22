Джейхун Байрамов обсудил с Боррелем миссию ЕС в Армении и ситуацию на Лачинской дороге

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефом Боррелем, сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация в регионе, события, вызвавшие протесты представителей гражданского общества Азербайджана, миссия Европейского Союза в Армении, а также актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Байрамов отметил, что причиной справедливых протестов азербайджанцев, проводящих мирную демонстрацию на Лачинской дороге, являются незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и экологические проблемы, а также злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей. В частности, была подчеркнута важность прекращения незаконной деятельности, противоречащей национальному законодательству Азербайджана.

Глава МИД также подчеркнул, что выдвинутые обвинения в том, что якобы Лачинская дорога закрыта Азербайджаном, совершенно необоснованны, что в течение дня по дороге на регулярной основе беспрепятственно проезжает ряд транспортных средств, связанных с поставками товаров для пользования местными жителями или оказанием необходимых медицинских услуг.

Борель заявил, что нынешняя напряженность в регионе вызывает беспокойство, подчеркнув важность приверженности текущей мирной повестке дня между двумя странами.