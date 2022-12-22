WSJ: Украина прорабатывает детали мирного договора

Украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале 2023 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники.

По их сведениям, «команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана», который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов. Источники издания отмечают, что предложения украинской стороны по мирному урегулированию могут быть представлены в феврале 2023 года.

Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию конфликта. По его словам, Байден поддержал идею украинской стороны о проведении саммита для обсуждения этих предложений.