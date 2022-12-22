Закир Гасанов представил Ильхаму Алиеву план боевых действий. Президент отверг!

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на презентации книги «История Отечественной войны: фактор личности» в Национальной библиотеке администрации президента Турции поделился своими воспоминаниями о шушинской операции.

«Мы каждое утро докладывали президенту о деталях военной операции. Накануне ее я представил план боевых действий, но президент Азербайджана отверг его. Он сказал, что нельзя наносить ущерб зданиям, историческим памятникам, и нужно освободить город без применения тяжелой боевой техники», - рассказал министр.

По поручению президента, сказал Гасанов, Шуша была освобождена силами азербайджанского спецназа. «Вечером, примерно в 20.00-21.00, я доложил главе государства об освобождении города», - отметил он.