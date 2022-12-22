Стрелков: «Вагнеровцев» вытеснили обратно к помойкам Бахмута

Экс-командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о стремлении завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше».

«Курочка по зернышку клюёт». Странная какая-то у нас «курочка». 10 месяцев назад аки орёл налетела, пыталась Киев с налёта взять и не только. А сейчас вот – «по зёрнышку». Подавилась, что ли?

С фронта хороших новостей нет. Из тех, которые озвучены в СМИ – «вагнеровцев» потеснили в Бахмуте на позиции, которые они занимали несколько дней назад. По сути – вытеснили с окраин городской застройки обратно к помойкам и в промзону. Что меня нисколько не удивляет, к сожалению», - написал Стрелков в своем телеграме.