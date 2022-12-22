Состояние Рогозина ухудшается, пострадала и его супруга

Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому при обстреле Дмитрию Рогозину из-за ее сложности, сообщил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с Рогозиным.

По его словам, Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

«К сожалению ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжёлая контузия», - сообщил он.

Сам Дмитрий Рогозин написал в четверг в соцсетях, что во время обстрела в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов.

Ранее российские СМИ сообщили, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранения в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где он отмечал свой день рождения.