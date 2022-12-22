Экс-президент Молдовы посоветовал не поддерживать Украину

Молдавия не должна ввязываться в конфликт на территории соседней Украины и сохранять прописанный в Конституции нейтралитет, заявил в эфире телеканала N-4 бывший президент республики Игорь Додон.

«Это не наша война, и мы не должны занимать ничью сторону. Мы должны сохранять нейтралитет», - сказал Додон, отметив, что «такого же мнения придерживается подавляющее большинство граждан республики, встречи с которыми он проводит в последнее время».