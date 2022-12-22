Азербайджан вновь отправил гумпомощь Украине фото
Сегодня посольствами Украины в Азербайджане, Вьетнаме и Словакии было собрано 80 тонн гуманитарной помощи, включая 15 генераторов, 30 микроволновых печей, электрические котлы, термобелье, продукты питания и средства гигиены, и были направлены в Николаев, Херсон, Луганскую и Харьковскую области, сообщил в своем Facebook почетный консул Венгрии в Украине Василий Вышиванюк.
«Выражаем благодарность КНР, дружественному азербайджанскому народу и благотворительному фонду «Чистое сердце»», - говорится в публикации.